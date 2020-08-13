17 творческих заявок Пятого канала вышли в финал престижного конкурса «МедиаБренд»

17 творческих заявок Пятого канала вышли в финал Восьмого ежегодного конкурса в сфере телевизионного продвижения, дизайна и электронных СМИ «МедиаБренд». Шорт-лист с итогами голосования Большого Жюри опубликован на сайте организаторов мероприятия.

Конкурс «МедиаБренд» — один из престижных конкурсов в сфере маркетинга, дизайна и современных медиа, главной задачей которого является повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов и выявление лучших из лучших в этой отрасли.

В этом году на конкурс было подано 550 заявок от более чем 50 компаний: каналов, онлайн-кинотеатров, интернет-проектов и продакшн компаний. Все работы представлены в четырех категориях: видеоролики (TV & digital), дизайн (TV & digital), внеэфирный промоушен и DIGITAL-продвижение (TV & digital) и общие номинации и специальные призы (TV & digital). Проекты Пятого канала представлены во всех категориях, некоторые из проектов претендуют на призовые места сразу в нескольких номинациях.

В конкурсе принимают участие работы, сделанные по заказу телеканалов, интернет-проектов, кинокомпаний и ОТТ-сервисов, которые прошли в эфире с 1 апреля 2019 года по 1 июля этого года.

После первого отборочного этапа голосования члены Жюри в режиме онлайн выставили оценки всем претендентам и допустили до финала менее половины. 261 работа представлена на суд Экспертного Жюри, которому и предстоит определить победителей.

Экспертное Жюри — это профессионалы, работающие в сфере PR, дизайна, кино и рекламы много лет. Действующий состав экспертов представлен такими известными именами, как Lee Hunt, владелец LEE HUNT LLC, Яна Бельская, главный редактор сайта «Кабельщик», Lester Mordue, директор EUROPEAN CONFERENCE & RELATIONS (LONDON), PROMAXBDA, Diego Fernandez, креативный директор TURNER BROADCASTING, Paul Evans, главный продюсер VIASAT WORLD и многие другие.

Пятый канал, представил сразу девять своих знаковых проектов.

В номинации «Лучший проморолик развлекательной программы» на победу будут претендовать сразу четыре ролика, подготовленных к всероссийскому празднику выпускников «Алые паруса-2020», главными героями которых стали Александр Грин, белоснежный бриг «Россия» и выпускники.

В номинации «Лучшее оформление телевизионного канала» эксперты отметили промокампанию «В главных ролях».

Церемония премии АПКиТ, которая в этом году впервые в истории прошла в режиме онлайн на сайте Пятого канала, заявлена сразу в трех номинациях: «Лучшее оформление интернет-проекта», «Лучший ивент» и «Лучший проект с использованием технологий VR\AR». Как высокотехнологичный заявлен и проект Пятого «Реальность».

Отдельными призами будут отмечены работы профильных специалистов. В номинации «Лучшая режиссерская работа» до финала дошли проекты «Реальность», имиджевый ролик проекта «Алые Паруса 2020» с Александром Грином и межпрограммные ID «В главных ролях». Большое Жюри также оценило творческий подход операторов при подготовке проекта «Реальность» и имиджевого ролика «Алые паруса-2020».

На победу в номинации «Лучший брендинг» от телеканала претендуют презентация интеграции акционерного банка «РОССИЯ» в видеоролик «Алые паруса-2020» и промокампания «В главных ролях».

Напомним, в 2019 году Пятый канал получил в конкурсе «МедиаБренд» рекордное количество — 16 призовых мест.

Церемония награждения победителей Восьмого ежегодного конкурса «МедиаБренд» пройдет 8 сентября в Москве в парке Сокольники.