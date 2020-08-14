Медовый спас. чего опасаться 14 августа и что делать, если приснился кошмар?

Православные отмечают 14 августа Медовый спас. В церковном календаре он называется празднество Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой Богородице Марии, матери его. В этот же день празднуется также Происхождение (несение впереди) честных древ Животворящего Креста Господня. Это первый в череде праздников, в которые верующие приносят в церковь дары природы, чтобы освятить их. За ним последуют еще Яблочный спас и Ореховый спас. Все три посвящены Спасителю — Иисусу Христу, отсюда и название.

На Руси еще в XII веке в этот день принято было совершать молебен с освящением воды, а позже в церковь стали приносить и только что собранный мед, чтобы тоже благословить. Обычай посвящать дары Богу в благодарность за посланный урожай появился еще в языческие времена.

Чего нельзя делать 14 августа

С Медового спаса у православных начинается Успенский пост, который продлится до одного из главных памятных дат христиан — Успения Пресвятой Богородицы. Это строгий пост, во время которого верующие должны полностью исключить из рациона продукты животного происхождения.

На яблочный спас запрещено устраивать громкие вечеринки и употреблять спиртное.

Нельзя также работать в огороде, а также делать уборку и передвигать тяжелые предметы.

Еще с языческих времен, когда наши предки отмечали праздник Русалии, 14 августа запрещено купаться в водоемах. Считается, что в мутной воде можно потерять здоровье.

По лунному календарю убывающая Луна в Близнецах вызывает частые перемены настроения, сомнения и беспокойство, поэтому в этот день не стоит принимать важных решений. Не рекомендуется также затевать споров, особенно с близкими людьми, чтобы не испортить отношения надолго.

Что можно делать 14 августа

Как и следует из названия праздника, в этот день нужно собирать мед, освящать его в церкви и угощать свежим урожаем соседей.

На Медовый спас в народе также принято было 14 августа купать домашних животных и совершать различные заговоры, чтобы они благополучно пережили предстоящую зиму.

14 августа нужно непременно сделать хотя бы одно доброе дело — помочь одиноким старикам или сиротам, отдать нуждающимся одежду и обувь или накормить нищих.

В этот день хорошо собирать лекарственные травы, чтобы засушить их на зиму, а также делать обереги.

По лунному календарю, чтобы справиться с беспокойством и нервозностью, которую в этот день вызывает проходящая по знаку Близнецов убывающая Луна, вечер лучше провести в одиночестве или в кругу близких — за чтением книги или просмотром хорошего, доброго фильма — желательно не боевика и не ужастика.

Приметы на 14 августа

Если к этому дню ласточки уже улетели в теплые края, значит осень будет ранней.

Если 14 августа случатся заморозки, стоит ждать ранних холодов.

Если в этот день дует сильный ветер, предстоящая зима будет морозной и снежной.

Сны в ночь на 14 августа как правило бывают вещими. Чтобы они сбылись, ни в коем случае нельзя их никому пересказывать. Если же это был кошмар, чтобы он не стал реальностью, нужно сразу сменить постельное белье, а содержание сна рассказать вслух.

Ранее о лечебных свойствах меда в интервью 5-tv.ru подробно рассказал фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик.