Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

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По словам Дональда Трампа, достичь договоренности удалось при непосредственном участии США в процессе.

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Дональд Трамп объявил об историческом успехе американской дипломатии. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты установили дипломатические отношения. По словам президента США, это произошло при непосредственном участии Вашингтона. Теперь страны наладят прямое авиасообщение, начнут сотрудничесто во всех сферах.

Правда, как это делать без участия Палестины - непонятно. В автономии соглашение уже отвергли и  в очередной раз обстреляли израильские территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильская авиация нанесла новые удары по объектам движения ХАМАС в Секторе Газа.

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