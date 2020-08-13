Израиль поразил военные объекты ХАМАС в Секторе Газа

Израильская авиация этой ночью нанесла новые удары по объектам движения ХАМАС в Секторе Газа. Истребители и вертолеты атаковли защитные укрепления радикалов. Кадры случившегося сделали очевидцы.

Бомбардировка стала ответом на запуск воздушных шаров со взрывчаткой на территорию Израиля. Об этом заявили в армии оброны страны. Подобные бомбы ХАМАС запускает не первый раз. В результате недавней атаки шары попали в жилые дома, что привело к сильному пожару.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии отразили воздушную атаку Израиля.