Израиль поразил военные объекты ХАМАС в Секторе Газа
Бомбардировка стала ответом на запуск на израильскую территорию связок воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.
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Фото, видео: EPA / ABIR SULTAN, 5-tv.ru
Израильская авиация этой ночью нанесла новые удары по объектам движения ХАМАС в Секторе Газа. Истребители и вертолеты атаковли защитные укрепления радикалов. Кадры случившегося сделали очевидцы.
Бомбардировка стала ответом на запуск воздушных шаров со взрывчаткой на территорию Израиля. Об этом заявили в армии оброны страны. Подобные бомбы ХАМАС запускает не первый раз. В результате недавней атаки шары попали в жилые дома, что привело к сильному пожару.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сирии отразили воздушную атаку Израиля.
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