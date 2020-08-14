Мишустин пообещал проконтроллировать строительство больницы на Камчатке

Проект строительства новой Камчатской краевой больницы будет взят на особый контроль правительства. Об этом заявил Михаил Мишустин во время рабочей поездки в регион.

Посетив действующую клинику, глава кабмина назвал неприемлемым тот факт, что проектирование больницы тянется уже с 2011 года. Разобраться с долгостроем ранее поручил президент Владимир Путин. По предварительным подсчетам, стоимость строительства новой больницы составит порядка 14 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке.