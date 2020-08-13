Видео: Мишустину запретили войти в кабинет МРТ на Чукотке

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Молодцова Анна
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Глава правительства посетил окружную больницу вместе с министрами.

Фото, видео: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Премьер-министра РФ Михаила Мишустина не пустили в кабинет МРТ в окружной больнице на Чукотке. Во время осмотра медучреждения глава правительства вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко вошел в кабинет в сопровождении съемочной группы, однако сотрудница лаборатории попросила их немедленно выйти.

«Нельзя, нельзя с аппаратурой! Выходите», — закричала она.

Министры поспешили освободить помещение, а Мишустин, в свою очередь, похвалил работницу за профессионализм.

«Вот — профессионала сразу видно», — отметил он.

Ранее Михаил Мишустин прибыл в Анадырь в сопровождении министров в рамках недельной рабочей поездки. С 13 по 18 августа глава правительства посетит, помимо Чукотки, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин предложил своим министрам проверить зрение.

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