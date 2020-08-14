В России хотят увеличить прожиточный минимум

В Министерстве труда предложили увеличить прожиточный минимум. Для трудоспособного населения он может составить 12 тысяч 392 рубля. Для сравнения — в прошлом квартале, этот показатель был на 6% меньше.

По мнению чиновников корректировка связана с подорожанием продуктов питания, которые включены в так называемую «потребительскую корзину». По сравнению с предыдущим кварталом в отчетном квартале цены на данные товары неоднократно менялись. Стоимость некоторых из них выросла, а еще часть стала дешевле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Государственной думе задумались об увеличении ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней для многодетных родителей.