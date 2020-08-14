66-летняя Любовь Успенская снова «стала мамой», но ее быстро разоблачили

Певица Любовь Успенская в этом году переживает тяжелую ссору с единственной дочерью, обвинившей ее в насилии и уехавшей жить к отцу в США. На фоне этого 66-летняя королева отечественного шансона внезапно объявила своим подписчикам в сети Instagram, что у нее появился сын. Однако все оказалось не так просто.

Успенская разместила на личной странице в Instagram видео, где ей на руки передают маленького мальчика.

«У меня сегодня самый счастливый день, — написала она под загадочным постом. — Я мечтала о сыне».

В видео женщина, представляющая Успенской малыша, говорит, что нашла ей самого лучшего ребенка на свете. Мальчик радостно кидается в объятья певицы.

«Это все твое», — шепчет Успенская на видео.

Фанаты исполнительницы пришли в восторг, решив, что она подарила новый дом осиротевшему ребенку.

«Здоровья вам и вашему сыночку, терпения и радости»;

«Вот это правда счастье! Дай Вам Бог семейного уюта, тепла и взаимной любви!»;

«А то все рожать собираются в 60+, куда лучше, когда ребенок получил такую замечательную мамочку, семью и достойный образ жизни», — умиленно написали они.

Посту Успенской поверили и ее звездные друзья.

«Поздравляю от всего сердца с прекрасным сынулей», — поздравил ее в комментариях Николай Басков.

Instagram @uspenskayalubov_official

Однако мальчик оказался не сиротой, а сыном Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова, что быстро поняли знающие пользователи сети. Как позже выяснилось, певица стала крестной мамой маленького Артема.

Ранее 5-tv.ru писал про откровения о жизни без зубов от дочери Любови Успенской.