66-летняя Любовь Успенская снова «стала мамой», но ее быстро разоблачили
Певица намекнула, что решила взять малыша из детского дома.
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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official
Певица Любовь Успенская в этом году переживает тяжелую ссору с единственной дочерью, обвинившей ее в насилии и уехавшей жить к отцу в США. На фоне этого 66-летняя королева отечественного шансона внезапно объявила своим подписчикам в сети Instagram, что у нее появился сын. Однако все оказалось не так просто.
Успенская разместила на личной странице в Instagram видео, где ей на руки передают маленького мальчика.
«У меня сегодня самый счастливый день, — написала она под загадочным постом. — Я мечтала о сыне».
В видео женщина, представляющая Успенской малыша, говорит, что нашла ей самого лучшего ребенка на свете. Мальчик радостно кидается в объятья певицы.
«Это все твое», — шепчет Успенская на видео.
Фанаты исполнительницы пришли в восторг, решив, что она подарила новый дом осиротевшему ребенку.
«Здоровья вам и вашему сыночку, терпения и радости»;
«Вот это правда счастье! Дай Вам Бог семейного уюта, тепла и взаимной любви!»;
«А то все рожать собираются в 60+, куда лучше, когда ребенок получил такую замечательную мамочку, семью и достойный образ жизни», — умиленно написали они.
Посту Успенской поверили и ее звездные друзья.
«Поздравляю от всего сердца с прекрасным сынулей», — поздравил ее в комментариях Николай Басков.
Однако мальчик оказался не сиротой, а сыном Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова, что быстро поняли знающие пользователи сети. Как позже выяснилось, певица стала крестной мамой маленького Артема.
Ранее 5-tv.ru писал про откровения о жизни без зубов от дочери Любови Успенской.
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