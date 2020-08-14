66-летняя Любовь Успенская снова «стала мамой», но ее быстро разоблачили

|
Анастасия Шадская
2 103

Певица намекнула, что решила взять малыша из детского дома.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская в этом году переживает тяжелую ссору с единственной дочерью, обвинившей ее в насилии и уехавшей жить к отцу в США. На фоне этого 66-летняя королева отечественного шансона внезапно объявила своим подписчикам в сети Instagram, что у нее появился сын. Однако все оказалось не так просто.

Успенская разместила на личной странице в Instagram видео, где ей на руки передают маленького мальчика.

«У меня сегодня самый счастливый день, — написала она под загадочным постом. — Я мечтала о сыне».

В видео женщина, представляющая Успенской малыша, говорит, что нашла ей самого лучшего ребенка на свете. Мальчик радостно кидается в объятья певицы.

«Это все твое», — шепчет Успенская на видео.

Фанаты исполнительницы пришли в восторг, решив, что она подарила новый дом осиротевшему ребенку.

«Здоровья вам и вашему сыночку, терпения и радости»;

«Вот это правда счастье! Дай Вам Бог семейного уюта, тепла и взаимной любви!»;

«А то все рожать собираются в 60+, куда лучше, когда ребенок получил такую замечательную мамочку, семью и достойный образ жизни», — умиленно написали они.

Посту Успенской поверили и ее звездные друзья.

«Поздравляю от всего сердца с прекрасным сынулей», — поздравил ее в комментариях Николай Басков.

Instagram @uspenskayalubov_official

Однако мальчик оказался не сиротой, а сыном Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова, что быстро поняли знающие пользователи сети. Как позже выяснилось, певица стала крестной мамой маленького Артема.

Ранее 5-tv.ru писал про откровения о жизни без зубов от дочери Любови Успенской.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.61
0.37 87.04
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Видео: Миниатюрный торнадо в Якутске умилил пользователей сети
11:35
Год посадки A321 в кукурузном поле: Реконструкция ЧП в виртуальной реальности
11:31
«Врывается в TikTok»: Шубская показала, как танцует наследник Овечкина
11:11
Судмедэксперты: рэпера Энди Картрайта перед расчленением могли отравить
10:59
Пьяный водитель «Жигулей» протаранил группу детей в Крыму
10:50
66-летняя Любовь Успенская снова «стала мамой», но ее быстро разоблачили

Сейчас читают

Вся правда о госпитализации Михаила Ефремова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок