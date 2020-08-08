«Не узнать!» — Личный фотограф Пугачевой показал фото Успенской до пластики

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Василий Заика
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Роман Родин продолжает знакомить пользователей с архивными снимками из «девяностых».

Фото, видео: Instagram @romanrodin1959, @uspenskayalubov_official

Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин в своем аккаунте в Instagram продолжает знакомить подписчиков с архивными снимками, сделанными в 1990-е годы.

В этот раз автор опубликовал пост, в которым выложил фото Любови Успенской, сделанное до череды пластических операций. «Королева» русского шансона с ярким макияжем позирует с букетом цветов после концерта в Кремле.

«Продолжаем наши исторические публикации! Любовь Успенская. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления», — написал Роман Родин.

Instagram @romanrodin1959

Подписчики звездного фотографа отметили, что узнали певицу с большим трудом. Пользователи подчеркнули, что Любовь Успенская в те годы выглядела намного лучше и эффектнее.

«Какие скулы! Какой стан! Не узнать»

«Никак не узнала Успенскую на этой фотографии. Насколько изменилась артистка… Тогда была намного лучше»

«Как было давно это. Не узнала своего кумира», — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru опубликовал редкое совместное фото Ирины Аллегровой и Игоря Николаева.

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