Глава Белорусской православной церкви призвал Лукашенко остановить насилие

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Молодцова Анна
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Патриарший экзарх всея Белоруссии попросил граждан быть сдержанными и мудрыми.

Глава Белорусской православной церкви призвал Лукашенко остановить насилие

Фото: ТАСС / Федосенко Наталия

Митрополит Минский и Заславский Павел на фоне массовых беспорядков в белорусских регионах призвал президента Александра Лукашенко остановить насилие в стране. Об этом ТАСС сообщил председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви (БПЦ) протоиерей Сергий Лепин.

«Он обратился с таким призывом к белорусским властям, к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко», — сказал он.

Кроме того, глава Белорусской православной церкви призвал граждан быть сдержанными и мудрыми, чтобы в стране восстановился мир.

«Давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле. Я призываю всех к сдержанности и мудрости», — сказал патриарший экзарх всея Белоруссии, чьи слова приводит БЕЛТА.

Он также попросил священнослужителей, активно пользующихся соцсетями, оставаться в стороне от политики и исполнять свой долг, так как, по его словам, «политикой должны заниматься политики», а служители церкви должны «умиротворять сердца людей».

Массовые протесты в Республике начались вечером 9 августа после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых с более 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. В ходе несанкционированных акции происходили массовые задержания. Известно о нескольких пострадавших и одном погибшем.

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