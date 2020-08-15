Легендарные кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе Christie's

Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана продали за 615 тысяч долларов на аукционе Christie's. Об этом сообщает «Агентство Франс Пресс».

Именно в этой паре Джордан играл во время выставочного матча в Италии в 1985 году. Кроссовки овеяны легендами: в той игре спортсмен сделал настолько сильный слэм-данк (специальный бросок в корзину, при котором баскетболист забрасывает мяч сквозь кольцо - Прим.ред.) что разбил щит. В итоге в одном из них застряло стекло.

Легендарная пара обуви Nike выполнена в красном, белом и черных цветах — расцветке клуба «Чикаго Буллз», за который выступал Джордан.

Это не первый раз, когда кроссовки Майкла Джордана уходят с молотка. В предыдущий раз обувь, в которой он провел свой первый сезон в NBA, была проданы за 560 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на аукционе была продана гитара Курта Кобейна за рекордную сумму.