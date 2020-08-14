15 августа 30 лет назад мир покинул кумир миллионов, легенда русского рока Виктор Цой. Лидер группы «Кино» разбился в автомобильной аварии в возрасте 28 лет. Его американская подруга, писательница и музыкант Джоанна Стингрей в интервью 5-tv.ru рассказала, какое впечатление на нее произвела «Камчатка» — котельная, где работал Цой, как она понимала его песни без слов, и почему до сих пор так популярна фраза — «Цой жив!».

Знакомство американки и советского музыканта, который был вынужден подрабатывать кочегаром, чтобы прокормить семью и не загреметь в тюрьму по статье «Тунеядство», началось в 80-е годы. Тогда Стингрей приезжала в Советский Союз как турист и открыла для себя новый мир — советского рок-н-ролла, который был в стране с железным занавесом, вопреки стараниям власти. Девушку поразило то, как трудился Цой. По ее воспоминаниям, он относился к труду серьезно, а все свободное время после смен старался посвятить семье.

«Я помню, как первый раз увидела „Камчатку“, где Виктор работал. Я хотела посмотреть, потому что никогда не видела этой работы, и для меня это было очень странно. Это было очень темное место, и для меня это было так, будто я смотрю старый фильм. Он работал хорошо, правильно. Он делал перерыв — с друзьями сидел в комнате, пил чай, но в принципе, после работы он хотел домой. Он любил это больше, чем тусовки — быть с Марьяной, Сашей, его сыном», — рассказала Стингрей.

Конечно, на нее произвели неизгладимое впечатление песни Виктора, которые он охотно играл в компании. В них было такое удивительное сочетание текста и музыки, что для понимания не обязательно было знать русский язык. К слову, сейчас госпожа Стингрей владеет языком Толстого и Пушкина весьма неплохо.

«Когда я услышала песни Виктора, я ничего не поняла, потому что тогда еще не знала русского языка. Но я почувствовала что-то сильное внутри моей души, моего сердца — это волшебная музыка! Когда я услышала его песни в первый раз, я очень быстро начала подпевать — „Видели ночь, гуляли всю ночь до утра!“. При этом я тогда не знала ни слова по-русски! Его песни очень быстро попадают в голову, я не знаю, что это. Есть в них что-то гипнотическое, волшебное», — призналась певица.

Даже спустя 30 лет после гибели музыканта память о нем никуда не исчезла. Его песни слушают миллионы, про него снимают кино, пишут воспоминания. Наверное, в любом российском городе можно найти стену с избитой, но такой живучей фразой — «Цой жив». Объяснить это сложно, заметила Джоанна Стингрей. Своим творчеством, да и просто собой Виктор нес людям какую-то высшую энергию, которая учила их делать мир лучше.

«Цой жив. Он, может быть, не стоит на земле с нами, но он с нами — через его музыку, через его тексты, через энергию. Есть что-то особенное, что заставляет нас хотеть быть рядом с ним. Это что-то волшебное, трудно сказать, что это. Но Цой — это фантастика! Я думаю, его миссия была — заставить всех нас думать о том, что за конфликт внутри у нас. Что мы можем сделать внутри себя, чтобы вызвать перемены в жизни? Чтобы стать свободными. Я думаю, он был в этом мире, чтобы мы поняли, что жизнь — это работа. Работа над собой, над пониманием того, кто мы, и как мы можем сделать эту жизнь лучше. Цой навсегда будет с нами», — заверила певица.

К годовщине гибели своего друга она подготовила подарок для его фанатов. По словам Стингрей, 15 августа на российском телевидении выйдет клип на его одну из песен группы «Кино», снятый певицей.

«Еще в 1987 году я перевела на английский текст его песни „Любовь — это не шутка“. В эту субботу будет премьера клипа на Первом канале. Если люди его посмотрят, то они увидят, каким прекрасным человеком он был. Это мой подарок для всех», — анонсировала Стингрей.

Трагический уход из жизни Виктора Цоя стал ударом для всех его поклонников и друзей. Сегодня Джоанна точно знает, что бы сказала ему, знай, что это их последняя встреча.

«Я бы сказала ему, как люблю его. Как я ему благодарна за то, кем я стала сейчас. И сказала бы, каким он был хорошим человеком», — заключила Стингрей.

Ранее 5-tv.ru вспоминал историю создания культовых песен Виктора Цоя: От «Группы крови» до «Перемен».