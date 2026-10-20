Скончалась народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 15 0

За плечами певицы более 50 оперных партий.

Умерла народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева

Фото: © РИА Новости

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Народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщила Кыргызская национальная консерватория имени К. Молдобасанова.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине выдающейся певицы, Народной артистки СССР Кайыргуль Сартбаева. С ее уходом кыргызское искусство теряет одну из своих ярчайших звезд, выдающуюся личность, чей талант выходил далеко за пределы сцены и чье имя стало символом высокого мастерства, красоты голоса и беззаветного служения искусству», — написала консерватория в Instagram*.

Кайыргуль Сартбаева родилась 20 июня 1936 года в селе Кара-Булак. Советская и кыргызская оперная певица, обладательница лирико-драматического сопрано, она окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в 1962 году.

За свою карьеру Сартбаева исполнила более 50 оперных партий, в том числе Татьяну в «Евгении Онегине», Лизу в «Пиковой даме», Дездемону в «Отелло» и главную партию в «Аиде». В 1980 году ей присвоили звание народной артистки СССР. Около 600 записей ее исполнения вошли в Золотой фонд национального радио Кыргызстана.

Она также занималась преподавательской деятельностью и в 1986–1989 годах возглавляла кыргызский государственный институт искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни актер Владислав Толдыков в возрасте 65 лет.

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