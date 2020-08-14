Актриса Наталья Рудова рассказала о своем идеальном мужчине

Российская актриса Наталья Рудова прославившаяся после съемок в сериалах «Татьянин день» и «Универ», на своей странице в Instagram прокомментировала сообщения о беременности, которые накануне появились в СМИ, а также рассказала, какой тип мужчин ее привлекает больше всего.

По словам Рудовой, она никогда не была в положении, но если запланирует завести детей, то будет держать это в тайне максимально долго. Вплоть до того, как они «пойдут в школу».

Также девушка высказалась по поводу приписываемых ей отношений. Она заверила подписчиков, что все молодые люди, которые якобы были ее избранниками, не нравились ей. Ее вспечатляют совершенно другие кавалеры.

«Теперь по поводу парней, которые мне нравятся: на будущее для СМИ, когда вновь решите поженить меня с кем-то, выбирайте подходящую кандидатуру. Я люблю очень ярких, харизматичных красавчиков, блондинов с голубыми глазами, удлиненными волосами», — написала Рудова.

В качестве иллюстраций она приложила не только свою фотографию. В публикации можно заметить снимки голливудских актеров Брэда Питта, Чарли Ханнэма и молодого Леонардо ди Каприо, которые, судя по описанию, как раз можно причислить к ее типу.

В конце же поста девушка акцентировала внимание, что ее страница в Instagram — единственный правдивый источник новостей о ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Рудова объяснила приписываемую ей беременность лишней съеденной японской пищей.