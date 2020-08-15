В Петербурге умер режиссер и телеведущий Борис Гершт
Соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор города Александр Беглов.
Закрыть
Смотрите также:
Автор «На заре» не дожил неделю до съемок новых клипов
Актриса МДТ — Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер президент музея-заповедника «Петергоф»
Скончался основатель петербургского театра «Буфф» Исаак Штокбант
Умер автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика»
«Русская культура серьезно осиротела»: Геннадий Хазанов о смерти Марка Захарова
Беглов открыл Театральную олимпиаду 2019 в Петербурге — видео
Беглов наградил Фрейндлих и Басилашвили премиями от правительства Петербурга
Видео: Шнуров и Ахеджакова окажутся в коммунальной квартире
Беглов наградил артистов БДТ имени Товстоногова — видео
Прощание с Марленом Хуциевым пройдет 21 марта в Доме кино
«Это ужасно, безумно талантливый»: Александр Калягин о Марлене Хуциеве
Без него нельзя представить историю кино: Владимир Хотиненко о Хуциеве
Режиссер Марлен Хуциев скончался в Москве
Видео: Церемония вручения театральной премии «Фигаро» прошла в Петербурге
Не стало поэта и прозаика Глеба Горбовского
Глава Петербурга почтил память писателя Даниила Гранина
Глава Санкт-Петербурга вручил Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» — видео
Александр Беглов дал старт Году театра в Петербурге — видео
Фото, видео: РГИСИ, Facebook.com/yulia.mavrina.3
Ушел из жизни режиссер, телеведущий, поэт, заслуженный деятель культуры Борис Гершт. Об этом сообщила в Facebook режиссер Юлия Маврина. Маэстро было 83 года.
«Не стало моего любимого мастера… Слов нет описать потерю… Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей. Не знаю, как свыкнуться с этой мыслью… Светлая память самому лучшему человеку Борису Гершту», — написала Маврина.
Она отметила, что в последние годы они мало общались, так как он часто болел.
«И мне казалось, что он будет жить вечно… И сейчас кажется, что все вокруг остановилось», — добавила режиссер.
Борис Гершт начинал карьеру с игры в вечерней театральной студии при Театре Ленсовета. Позже он ставил уже свои спектакли в театрах Ленинграда и Петрозаводска. Он внес немалый вклад в культуру Северной столицы. В период с 1969 по 1998 год он работал на телевидении, в том числе на Пятом канале.
Соболезнования в связи с кончиной Гершта выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Среди режиссеров телевидения имя Бориса Гершта навсегда стало легендой. Настоящий интеллигент, профессионал, человек преданный своему делу и Санкт-Петербургу — таким его знали многие. Светлая ему память!» — говорится в сообщении на сайте администрации города.
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера «Приключений Незнайки и его друзей».
Читайте также
69%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?