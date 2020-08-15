В Петербурге умер режиссер и телеведущий Борис Гершт

Ушел из жизни режиссер, телеведущий, поэт, заслуженный деятель культуры Борис Гершт. Об этом сообщила в Facebook режиссер Юлия Маврина. Маэстро было 83 года.

«Не стало моего любимого мастера… Слов нет описать потерю… Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей. Не знаю, как свыкнуться с этой мыслью… Светлая память самому лучшему человеку Борису Гершту», — написала Маврина.

Она отметила, что в последние годы они мало общались, так как он часто болел.

«И мне казалось, что он будет жить вечно… И сейчас кажется, что все вокруг остановилось», — добавила режиссер.

Борис Гершт начинал карьеру с игры в вечерней театральной студии при Театре Ленсовета. Позже он ставил уже свои спектакли в театрах Ленинграда и Петрозаводска. Он внес немалый вклад в культуру Северной столицы. В период с 1969 по 1998 год он работал на телевидении, в том числе на Пятом канале.

Соболезнования в связи с кончиной Гершта выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Среди режиссеров телевидения имя Бориса Гершта навсегда стало легендой. Настоящий интеллигент, профессионал, человек преданный своему делу и Санкт-Петербургу — таким его знали многие. Светлая ему память!» — говорится в сообщении на сайте администрации города.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера «Приключений Незнайки и его друзей».