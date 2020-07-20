Умер режиссер «Приключений Незнайки и его друзей» и отец Оскара Кучеры

Умер режиссер Александр Боголюбов, создавший «Волшебника Изумрудного города» и «Приключений Незнайки и его друзей». Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении.

Последние полгода 85-летний режиссер периодически госпитализировался в больницу с ухудшением здоровья. Как сообщал 5-tv.ru, 30 июня он обратился к медикам с подозрением на пневмонию. 12 июня его перевели в больницу с коронавирусными больными. Официально диагноз COVID-19 не заявлялся.

«Чувствует себя прекрасно. Спасибо большое», — рассказал тогда в интервью 5-tv.ru его сын известный телеведущий и актер Оскар Кучера.

Как стало известно 5-tv.ru, умер прославленный режиссер еще три дня назад, но известно об этом стало только сейчас. В больницу он был госпитализирован с подозрением на COVID-19, который позднее подтвердился по результатам анализов.

Александр Боголюбов также известен как автор киноэпопеи «Батальоны просят огня».