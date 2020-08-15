Россияне ответили японцам, разозлившимся из-за монеты с изображением Курил

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Андрей Чапыгин
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Русскоязычные пользователи сети с юмором отнеслись к недовольству жителей соседнего государства.

Россияне ответили японцам, разозлившимся из-за монеты с изображением Курил

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Российские интернет-пользователи отреагировали на возмущение читателей японской газеты Hokkaido Shimbun, которые негативно восприняли новую монету номиналом в пять рублей. Дело в том, что она посвящена освобождению Курильских островов.

Банк России

Так, японцы предложили правительству страны достойно ответить Москве и начать производство соответствующих денег. Россияне же, как передают РИА Новости, восприняли такие предложения с юмором.

«А давайте драться деньгами. Кто захочет сказать другому гадость, тот выпускает монеты. Чем большую гадость хочется сделать, тем больший тираж», — ответил пользователь под ником afanaci Пупкин.

Другие начали цитировать анекдоты на эту тему.

«Напоминает детский анекдот. У зайца в трамвае украли чемодан. Заяц грозно и громко заявляет пассажирам: «Отдайте чемодан! А то будет как в прошлый раз!» Кто-то спрашивает: «А что было в прошлый раз?» Заяц: «А в прошлый раз не отдали», — написал пользователь Дропыхатель.

Некоторые же восприняли комментарии японцев весьма серьезно и отметили, что в любом случае страна не получит эти территории. И обсуждение вопроса с помощью дизайна монет не даст никаких результатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители страны восходящего солнца не поддержали политолога, который предложил «отобрать» Курилы у России.

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