Японцы не поддержали политолога, призвавшего «отобрать» Курилы у России
Японский политолог настаивал на том, что возврат всего двух островов подрывает суверенитет Токио.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Красноухов
Политолог из Японии Юкио Касияма призвал руководство своей страны отобрать у России все четыре спорных острова Южных Курил. В статье на портале Wedge Infinity он напомнил, что еще пару лет назад Япония была намерена забрать все четыре острова, однако потом сдала позиции и теперь претендует только на два из них.
«Похоже, что японское правительство по-прежнему придерживается политики „возвращения двух островов“, которая была начата два года назад, но теперь, когда выявлено нечестное отношение России, пришло время вернуться к своей первоначальной политике. Давай сделаем это», — призвал политолог.
Он подчеркнул, что придерживался такой политики и ранее, так как считает согласие на всего два острова отказом от суверенитета своей страны.
Однако соотечественники не разделили мнения автора статьи и раскритиковали его идеи в комментариях. Японцы призывали Касияму перестать ныть, так как, по их мнению, Россия никогда не пойдет на возврат всех островов, отмечает URA.RU.
По итогам Второй мировой войны Москва и Токио так и не заключили мирный договор. Препятствием к его подписанию стал нерешенный вопрос по поводу южной части Курильских островов. Речь идет об островах Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы Хабомаи. Японская сторона называет их «северными территориями» и настаивает на передаче. Москва выступает против и не признает сам факт этого земельного спора.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией.
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