Видео: В Мурманске полыхает палуба рыболовецкого судна

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Татьяна Меркер
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К ликвидации пожара привлечены 29 человек и девять единиц техники.

Фото, видео: МЧС Мурманска

В порту города Мурманск, возле причала в районе Трех ручьев, загорелось построенное в Норвегии рыболовецкое судно, сообщили очевидцы.

По подтвержденной информации регионального ГУ МЧС, пожар произошел на нижней палубе четырехпалубного неэксплуатируемого судна «Сайда».

Видео: В Мурманске полыхает палуба рыболовецкого судна

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МЧС Мурманска

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МЧС Мурманска

Корабль обесточен, на месте пожара работают сотрудники МЧС. В тушении возгорания задействованы 29 человек и девять единиц спецтехники. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Петербурге загорелся яхт-клуб «Балтиец».

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