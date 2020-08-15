В порту города Мурманск, возле причала в районе Трех ручьев, загорелось построенное в Норвегии рыболовецкое судно, сообщили очевидцы.

По подтвержденной информации регионального ГУ МЧС, пожар произошел на нижней палубе четырехпалубного неэксплуатируемого судна «Сайда».

Видео: В Мурманске полыхает палуба рыболовецкого судна 1/2 МЧС Мурманска 2/2 МЧС Мурманска

Корабль обесточен, на месте пожара работают сотрудники МЧС. В тушении возгорания задействованы 29 человек и девять единиц спецтехники. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших не поступали.

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