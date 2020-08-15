Видео: В Мурманске полыхает палуба рыболовецкого судна
К ликвидации пожара привлечены 29 человек и девять единиц техники.
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Фото, видео: МЧС Мурманска
В порту города Мурманск, возле причала в районе Трех ручьев, загорелось построенное в Норвегии рыболовецкое судно, сообщили очевидцы.
По подтвержденной информации регионального ГУ МЧС, пожар произошел на нижней палубе четырехпалубного неэксплуатируемого судна «Сайда».
Корабль обесточен, на месте пожара работают сотрудники МЧС. В тушении возгорания задействованы 29 человек и девять единиц спецтехники. Площадь горения уточняется. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Петербурге загорелся яхт-клуб «Балтиец».
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