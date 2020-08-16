Участницу «Дома-2» госпитализировали после избиения. Виноват мужчина?

Участницу скандального телепроекта «Дом-2» Екатерину Скалон избил собственный сожитель, передает 360tv.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, в ночь с 15 на 16 августа 23-летнюю звезду на карете скорой помощи доставили в одну из московских больниц с множественными травмами. Отмечалось, что врачи диагностировали у Скалон ушиб грудной клетки, предварительно сотрясение мозга, а также зафиксировали множественные гематомы на лице. В каком сейчас состоянии находится пострадавшая — не сообщалось.

По данным в СМИ, поклонники подозревают в избиении сразу несколько мужчин. В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте», посвященной телестройке, уточнялось, что звезда состояла в отношениях с участником по имени Максим Моргенштерн. Зная об этом, организаторы проекта якобы «дали задание» ведущему Владу Кадони «испортить» влюбленным жизнь. Тот, в свою очередь, пошел дальше и стал навязывать Екатерине другого молодого человека — Евгения Солонского. И девушка якобы «купилась».

Кто конкретно из вышеперечисленных мужчин мог нанести молодой участнице «Дома-2» столь серьезные увечья — до сих пор остается загадкой.

Поклонники телешоу ждут комментариев от самой звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участница «Дома-2» пожаловалась на насилие на проекте.