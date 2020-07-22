«Пинали и таскали за волосы»: экс-участница «Дома-2» пожаловалась на насилие на проекте

Экс-участница знаменитой телестройки «Дом-2», модель из Челябинска Ирина Науми пожаловалась, что ее силой удерживали на проекте. В интервью сайту KP.RU девушка пояснила, в чем конкретно это выражалось.

Для начала Ирина рассказала, что продюсеры шоу сами обратились к ней с предложением поучаствовать. Недолго думая, модель согласилась, поскольку из-за пандемии коронавируса многие контракты просто «сгорели». Тогда звезда решила, что проект на телевидении будет прекрасным «бонусом» в копилке ее опыта.

Девушка призналась, что проблем с адаптацией не было совсем: коллектив радушно принял 23-летнюю челябинку. Однако вскоре Науми заметила, что сценаристы делают из нее настоящую стерву. Ирина не хотела прослыть одиозной скандалисткой, поэтому решила выйти из проекта. Сделать это оказалось непросто.

Последней каплей был вечер, когда модель заставили переселиться к Павлу Бабичеву. Науми не испытывала особой симпатии к коллеге, а потому воспротивилась. В итоге: актер насильно затащил ее к себе. Проплакав несколько часов девушка решила спасаться бегством. На улице ее поджидала охрана.

«Не знаю, как передать эти чувства, когда восемь мужчин, бросают тебя как мячик из рук в руки. Мне порвали куртку, меня толкали, пинали, таскали за волосы. Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо», — вспоминала Ирина.

Instagram @naumi_i

Выбравшись из засады, Науми тут же обратилась за помощью в полицию. Однако возбуждать уголовное дело по факту нападения там отказались за отсутствием состава преступления.

Несмотря на это, девушка настаивает, что будет до последнего доказывать свою правоту. Известно, что Ирина уже связалась с депутатом Госдумы от Челябинской области Владимиром Бурматовым, с целью проверить оперативников на предмет личной заинтересованности в деле.

«То, что рассказывает Ирина, производит дикое впечатление. Мы намерены подключить прокуратуру, потому что, с нашей точки зрения, дело должно быть возбуждено, расследоваться, и уже следствие должно показать, кто был виноват, что происходило, кто к какой ответственности должен быть привлечен», — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Instagram @naumi_i

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