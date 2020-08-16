Генпрокуратура проверит отца, который на отдыхе в Сочи издевался над своей дочерью

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Анастасия Шадская
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Мужчина взял младенца за ножку и начал размахивать им, как тряпкой. Видеозапись, опубликованная в сети, вызвала широкий общественный резонанс.

Фото, видео: Instagram @feegooratora

Появившееся в сети накануне видео, где мужчина небрежно держит за ногу младенца и посвистывая размахивает им во все стороны, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Благодаря пользователям сети быстро удалось установить местонахождение семьи с ребенком — Сочи. Теперь Генеральная прокуратура России поручила проверить обоих родителей.

Официальный представитель ведомства РФ Андрей Иванов подтвердил, что проверка была инициирована их стороной.

«Вопросы защиты прав детей находятся на особом контроле, — сказал он. –Тем более, в данном случае речь идет о младенце, которому не исполнилось еще и двух месяцев».

Генпрокуратура РФ

Родители маленькой девочки, появившейся на свет в июне 2020 года, приехали в Сочи месяцем ранее. Отец — житель Москвы, мать из Белгорода. Сейчас жизни и здоровью их отпрыска ничего не угрожает.

«Он передан в медицинское учреждение», — сообщил Иванов.

Ранее случай взяла на особый контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая получила массу жалоб о происшествии от пользователей социальных сетей. Генпрокуратура РФ дала соответствующие распоряжения об изучении обстоятельств случившегося и личностей родителей малышки прокурорам Краснодарского края и Москвы.

Ранее 5-tv.ru выкладывал видео допроса отца, издевавшегося над младенцем на видео.

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