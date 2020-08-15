Полиция проверит видео, где мужчина размахивал младенцем, держа его за ногу

Полиция в Сочи инициировала проверку по факту появления в Instagram видеозаписи, на которой мужчина держит младенца за ногу вниз головой и размахивает им, как куклой. С просьбой рассмотреть этот случай к правоохранителям обратилась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По словам правозащитницы, ей поступили жалобы от пользователей сети, которых возмутило такое вопиющее обращение с маленьким ребенком. По данным из аккаунта мужчины, опубликовавшего видео, в ролике он держит за ногу собственную дочь. В кадре также можно заметить бонг — устройство для курения конопли и табака. Предположительно, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

«Если эти люди хотели хайпа, они его получили. Всю ночь мне пишут возмущенные люди, и их можно понять. Мне прислали ссылку на видео, где, предположительно, папа держит младенца за ногу на вытянутой руке и машет как чем-то неживым. Я пересмотрела — это не кукла, это девочка!» — написала Кузнецова.

Также она добавила, что уже поставила в известность правоохранителей. Позже стало известно, что полиция установила место нахождения родителей и ребенка. Они проживали в палатке в лесном массиве в урочище Ажек. Сейчас ребенку ничто не угрожает, он вместе с матерью доставлен в отдел полиции. Рассматривается вопрос о передаче новорожденной в органы опеки.

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