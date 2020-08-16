Катя Жужа резко осудила мужчину, издевавшегося над собственным младенцем

Звезда «Дома-2» Катя Жужа выступила с осуждением поведения мужчины, который размахивал собственным младенцем, держа его за ногу. Видеозапись таких игрищ с ребенком молодой отец выложил в соцсети сам. Девушка, недавно ставшая мамой, жестко отозвалась об инциденте в интервью 5-tv.ru.

«Ситуация, которая сложилась с новорожденным ребенком, с сочинскими родителями, для меня просто какой-то адовый шок. Я не смогла пройти мимо, я сразу, как увидела этот ролик, опубликовала его у себя на странице в Instagram, потому что без эмоций, без слов пройти мимо этого невозможно. Я никогда в жизни не понимала таких людей и не пойму. И к огромному сожалению, таких людей много. Слава богу, что ситуация предалась огласке, люди отреагировали. И у нас теперь есть шанс помочь этому ребенку. Я очень надеюсь, что мы поможем малышке вырваться из этого ада, и она обретет счастливое детство», — сказала Катя Жужа.

Несколько дней назад в личном Instagram-аккаунте пользователь сети опубликовал видео из леса, где отдыхал вместе с семьей. В кадре — молодой мужчина сидя в кресле держит за ногу новорожденного ребенка и, насвистывая песенку, размахивает им из стороны в сторону, а также подкидывает словно куклу. Мать малыша в этот момент стоит за камерой.

Instagram @feegooratora

Родители маленькой девочки, появившейся на свет в июне 2020 года, приехали в Сочи месяцем ранее. Отец — житель Москвы, мать из Белгорода. Сейчас жизни и здоровью их отпрыска ничего не угрожает.

На ролик обратили внимание пользователи сети. Они обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, которая призвала правоохранителей провести проверку. В результате мужчину задержали и привели на допрос. Кадры разговора с отцом девочки публиковал 5-tv.ru. Теперь дело семьи рассмотрит прокуратура.