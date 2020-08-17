Полина Гагарина предложила фанатам придумать подпись к креативному фото

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Андрей Чапыгин
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Поклонники певицы отреагировали десятками любопытных вариантов.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина опубликовала у себя на странице в Instagram снимок, на котором бежит по прибрежному пирсу. В подписи же певица предложила поклонникам самим придумать подпись — и те не остались в долгу.

Так, многие поклонники ориентировались на позу певицы и предложили несколько вариаций цитаты из песни Юрия Антонова «Я вспоминаю».

«Летящей походкой вышла из карантина»

«Летящий походкой», — пишут фанаты.

Instagram @gagara1987

Другая часть подписчиков придумала интересные каламбуры, описывая внешность певицы.

«Свободная я как птица! Не надо лишнего веса — все при тебе»

«Я взлетаю, я в раю»

«Тонкая ножка, прямая челка. Я бегу понемножку, обгоняя волны»

«Хлопай ресницами и взлетай», — комментируют подписчики Гагариной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники певицы поспорили о ее худобе.

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