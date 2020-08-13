«Кости выпирают»: фанаты Гагариной поспорили о ее худобе

Полина Гагарина выбралась в отпуск к морю и решила похвастаться яркими кадрами из поездки поклонникам в Instagram. Она выложила снимок, на котором позирует на фоне голубой волны в купальнике.

«Какого морюшко», — написала певица.

Instagram @gagara1987

Однако больше чем водные красоты внимание фанатов привлекла фигура артистки. Ее уже давно упрекают в излишнем увлечении физическими нагрузками и, возможно, диетами, а некоторые даже подозревают у нее анорексию после затяжного развода с мужем. Теперь же мнения поклонников разделились. Первая армия ужасалась худобе любимицы и чуть ли не умоляла ее нормально питаться.

«Худая»;

«Очень уж вы худы…»

«К сожалению, уже не очень красиво»;

«Ну, это уж слишком, Полин! Кости аж выпирают, мне кажется, нужно поднабрать килограммов пять»;

«Полина, пора поправляться!» — призывали фолловеры.

Другая часть фанатов заверяла подписчиков, что Гагарина и без из умных советов знает, как ей жить.

«Человек сам решит, как ему комфортно. По-моему, некорректно обсуждать внешность другого человека. Изначально речь шла о море!»

«Зачем обсуждать внешние данные? Вы же не знаете эмоциональную составляющую человека…» — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему резко похудела Полина Гагарина.