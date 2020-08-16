Какую сумму готовы заплатить продюсеры за появление Меган Маркл в кино?

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Светлана Александрова
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Принц Гарри и его супруга приобрели особняк недалеко от Голливуда не просто так, уверены специалисты из кинобизнеса.

Какую сумму готовы заплатить продюсеры за появление Меган Маркл в кино?

Фото: ТАСС / Dominic Lipinski; Twitter @erealty

Меган Маркл рассматривает возможность вернуться в кино, сообщает Mirror. Издание полагает, что именно по этой причине герцог и герцогиня Сассекские купили особняк рядом с Голливудом — в Санта-Барбаре. По мнению специалистов из кинобизнеса, первое же появление супруги принца Гарри на экране может принести ей гонорар в более чем 50 миллионов долларов. Как отмечает автор статьи, это могло бы стать отличным подспорьем семье, которая оформила ипотеку почти на 9,5 миллиона долларов.

По словам голливудского режиссера Пола Фейга, который работал над такими сериалами, как «Безумцы», «Сестра Джеки» и «Охотники за привидениями», сейчас все кинопродюсеры изо всех сил пытаются заполучить 39-летнюю герцогиню.

По данным Mirror, дом в Санта-Барбаре, который приобрели Меган и Гарри стоит около 14,3 миллиона долларов. Некоторую финансовую помощь им оказал принц Чарльз. В особняке девять спален и 16 ванных комнат, есть также библиотека, кинотеатр, бассейн и теннисный корт. Агенты по недвижимости рассказали, что при прежних владельцах в одной из спален был также шест для стриптиза, но неизвестно, остался ли он на месте сейчас.

Twitter @erealty

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в своем первом собственном доме в США покинувшие британскую королевскую семью герцог и герцогиня Сассекские живут уже почти два месяца.

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