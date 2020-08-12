Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в особняк в Санта-Барбаре

Герцог и герцогиня Сассексие оставили особняк магната шоу-бизнеса Тайлера Перри в Лос-Анджелесе рядом с Голливудом и перебрались в тихое элитное поселение Монтесито калифорнийского округа Санта-Барбара. Там принц Гарри и Меган Маркл живут уже шесть недель. Об этом сообщает Page Six.

Источник издания из окружения супругов сообщает, что новый особняк стал из первым собственным домом в США.

«Они намерены пустить корни в этом доме и тихом сообществе, в котором царит уединение. Здесь они хотят поднять Арчи (сына — Прим.ред.), где, как они надеются, он сможет вести спокойную жизнь, играть с другими детьми его возраста», — сообщает издание.

Знакомый супругов добавил, что Сассекские изначально не намеревались оставаться в Лос-Анджелесе, где живет мать Меган. Они тщательно подбирали варианты нового жилья и остановились на Монтесито. Это место стало более популярным в период пандемии из-за своей уединенности. Там, как рассчитывают Гарри и Меган, им удастся скрываться от назойливых папарацци и общаться с людьми их круга, ведь Санта-Барбара — одно из самых богатых сообществ в США, дома там продаются более чем за 100 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что «русского хакера» обвинили в краже «постыдных» фото принца Гарри.