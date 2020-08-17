Фирма, да не та: как покупателям подсовывают китайские подделки вместо финских товаров

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В Петербурге активисты решили проверить работу одной из таких «финских» ярмарок. Что из этого получилось, смотрите в сюжете.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Россиян предупреждают о мошенниках, которые организуют так называемые «финские ярмарки». Зачастую у таких продавцов вместо скандинавских товаров китайская подделка.

В итоге сотни пострадавших по всей стране.

Линар Гинатулин о том, как действуют мошенники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех способах распознать мошенника за онлайн-объявлением.

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