Фирма, да не та: как покупателям подсовывают китайские подделки вместо финских товаров
В Петербурге активисты решили проверить работу одной из таких «финских» ярмарок. Что из этого получилось, смотрите в сюжете.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Россиян предупреждают о мошенниках, которые организуют так называемые «финские ярмарки». Зачастую у таких продавцов вместо скандинавских товаров китайская подделка.
В итоге сотни пострадавших по всей стране.
Линар Гинатулин о том, как действуют мошенники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех способах распознать мошенника за онлайн-объявлением.
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