В каких регионах России самый доступный бензин?

Бензин наиболее доступен для россиян, проживающих на Крайнем Севере, в Москве и Петербурге. К таким выводам пришли эксперты РИА Новости по итогам собственного исследования. На его основе сотрудники агентства составили рейтинг субъектов РФ по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату.

Лидером среди регионов стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2,1 тысячи литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. Столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1,9 тысячи литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Третье место получила Чукотка, где автолюбителям, в среднем, доступны 1,7 тысячи литров по цене 56 рублей за литр.

Более тысячи литров АИ-92 на среднюю зарплату могут приобрести жители Петербурга, Магаданской, Сахалинской, Мурманской, Тюменской, Архангельской, Московской областей, республик Саха и Коми, Камчатского, Красноярского и Хабаровского краев, НАО и ХМАО.

В аутсайдерах оказались регионы Северного Кавказа: Дагестан, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария, жители которых могут приобрести чуть более 500 литров автомобильного топлива в месяц по средней цене 44 рубля за литр. Это объясняется, прежде всего, низкими доходами населения.

В целом по России бензин марки АИ-92 за семь месяцев этого года подорожал на 1,9%, что примерно соответствует показателю прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России впервые зафиксировали снижение цен с начала 2020 года.