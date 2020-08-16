Тела погибших разбросало по трассе после жуткой аварии, которая произошла в Орловской области. Это видно на записях, которые очевидцы публикуют в социальных сетях.

По предварительной информации, ДТП произошло в Мценском районе на 320-м километре автодороги М-2 «Крым». Столкнулись три иномарки: Renault Symbol, Mazda CX-5 и Toyota Corolla.

В результате погибли пять человек, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства аварии устанавливаются.