Назван самый вредный продукт для почек
По словам нефролога Людмилы Артюхиной, болезненных симптомов при заболевании очищающего кровь органа, как правило, нет.
Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins, uwe umstätter, Jochen Tack, Michaela Begsteiger; РИА Новости / Артур Лебедев; ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Известия / Татьяна Полевая
Врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина назвала самый вредный продукт для почек. По словам специалиста, чтобы поддерживать очищающий кровь орган в здоровом состоянии, необходимо употреблять как можно меньше соли.
«Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. В нашем социуме идет чрезмерное потребление поваренной соли, потому что очень много фастфуда и полуфабрикатов, много гастрономических продуктов, в которые щедро кладется соль. Плюс еще у людей высокий порог солевой восприимчивости», — заявила врач-нефролог.
Людмила Артюхина отметила, что при проблемах с почками, как правило, отсутствуют болезненные симптомы. Именно по этой причине большинство россиян госпитализируется уже на серьезной стадии заболевания. Пациенты в этот момент могут испытывать слабость, повышенную утомляемость, отеки при ходьбе.
«Может быть артериальная гипертензия. Даже заболевание почек может манифестировать именно артериальная гипертензия. И почки могут от артериальной гипертензии страдать, и проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией», — рассказала Людмила Артюхина в эфире «Говорит Москва»
Врач обратила внимание россиян, что при появлении вышеуказанных признаков недомогания необходимо пройти обследование.
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