Правительство Белоруссии отправлено в отставку

Кабинет министров Белоруссии сложил полномочия перед президентом Александром Лукашенко после переизбрания. Указ о роспуске опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко попросил членов прошлого правительства выполнять свои полномочия до формирования нового состава. Вновь избранный президент отметил, что предварительный список членов Совета министров уже составлен.

Выборы президента состоялись в Белоруссии девятого августа. Победу одержал Александр Лукашенко, продемонстрировав высокий показатель. За него проголосовали 80,1% граждан страны. Второе место заняла Светлана Тихановская, получив 10,12% голосов.

Оппонентка действующего президента результаты не признала и пыталась обжаловать их в ЦИК. Жалобу в ведомстве не приняли. Позже Тихановская уехала в Литву, попросив у прибалтийского государства политическое убежище.

После оглашения результатов голосования в Белоруссии начались народные волнения, перешедшие к столкновениям с милицией. На улицы городов выходят как несогласные с итогами выборов, так и те, кто выступает в поддержку вновь избранного президента.

Ранее 5-tv публиковал видеообращение Тихановской, в котором та заявляет о готовности стать национальным лидером Белоруссии.