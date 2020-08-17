Видео: Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии
Занявшее второе место на президентских выборах Светлана Тихановская в настоящее время находится в Литве.
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Фото, видео: YouTube / Страна для жизни
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение из Литвы, куда она уехала через несколько дней после начала протестного движения в республике.
«Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм», — заявила она.
Тихановская подчеркнула необходимость освобождения всех политзаключенных и подготовки законодательной базы для проведения новых президентских выборов. По ее словам, они должны пройти таким образом, чтобы результаты были «безоговорочно приняты мировым сообществом».
Накануне в Белоруссии прошла самая массовая акция протеста, которая продлилась около пяти часов.
Как сообщал 5-tv.ru, все началось с акции в поддержку Александра Лукашенко. В ней приняли участие 65 тысяч человек. Звучали призывы сохранить страну, мир и стабильность.
В то же время, митинг оппозиции собрал, по предварительным оценкам, 200 тысяч человек. Самая массовая акция протеста за последнее время началась у стелы «Минск — город-герой», а затем толпа заполнила все пространство перед Домом правительства. Акция оппозиции продолжалась пять часов.
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