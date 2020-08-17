Движение АУЕ* признано Верховным судом России экстремистским

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В Генпрокуратуре подчеркнули, что решение суда позволит более эффективно защищать интересы подрастающего поколения.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Верховный суд России признал общественное движение «Арестантское уголовное единство» или сокращенно АУЕ* — экстремистской организацией.

Заседание по иску Генпрокуратуры проходило в закрытом режиме. Теперь те, кто пропагандируют идеи этого движения попадают под уголовную статью. Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», — цитирует Генпрокуратуру РФ РИА Новости.

Также в ведомстве подчеркнули, что решение суда позволит более эффективно защищать интересы подрастающего поколения и оздоравливать общество.

К слову, в АУЕ популярны понятия криминальной среды, вымогательство и разбой среди молодежи.

* — экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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