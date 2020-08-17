«Не хотели ее видеть»: стало известно имя соведущего Ивлеевой в «Орле и решке»
Фанаты Насти «Опасности» не одобрили выбор продюсеров второго ведущего шоу и уже запустили волну хейтерских комментариев в сети.
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov
Блогерша Настя Ивлеева — одна из самых популярных ведущих передачи о путешествиях «Орел и решка». Девушка смогла реализоваться и вне программы, но поклонники мечтали о ее возращении. Наконец, это сбылось — ее сделали ведущей нового сезона. Однако выбранный продюсерами соведущий такого восторга не вызывал, пишет «7 дней».
Ею стала Юлия Коваль — близкая подруга самой Ивлеевой. Та ее просто обожает, и девушки много времени проводят вместе, общаясь «на одной волне». Именно это и раздражает фанатов Насти Ивлеевой по кличке «Опасность». Им кажется, что она копирует образы и поведение звездной подружки и паразитирует на ней.
Настя Ивлеева вернулась в «Орел и решку» не только собственными усилиями. В ответ на ее просьбу оставлять в аккаунте программы в сети Instagram комментарии с хештегом #настюшкуврешку всего за несколько часов фанаты довели их число до 500 тысяч.
Радуясь за Настю, они с нетерпением ожидали объявления, кто будет вторым ведущим. Ставки делались на Антона Птушкина и других ее бывших коллег, а еще все сошлись в негативном отношении к Юлии Коваль. И именно ее продюсеры и выбрали, несмотря на просьбы фанатов шоу.
Волна хейтерских комментариев охватила уже многие соцсети. В микроблоге Коваль уже появились недовольные, которые используют новый хештег #ковальвалисрешки.
«Пропала, в ОиР поехала. Чтобы хейт не словить после того, что люди не хотели ее видеть»;
«Юля, а в вас есть что свое? Зачем вы Настю копируете, причем очень дешево?» — писали они под одним из последних постов Юли.
Ранее 5-tv.ru писал, как проходил карантин по коронавирусу у Насти Ивлеевой и рэпера Элджея.
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