Гагарина нескромно станцевала с Цискаридзе — видео
Певица так отдалась движению, что чуть не оконфузилась.
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Фото, видео: Instagram @gagara1987
Певица Полина Гагарина во время отдыха на курорте Турции, встретила артиста балета Николая Цискаридзе и вокалистку Теону Контридзе. После совместного застолья звездная компания решила пуститься в пляс, сообщает «Дни.ру».
Гагарина попробовала выполнить движение из балета. Она прыгнула в руки Цискаридзе, который, к слову, с легкостью поймал и поднял Полину почти до потолка, но платье певицы не было рассчитано на профессиональные танцевальные поддержки. Лямка слетела с плеча Гагариной, и она едва успела поймать ее рукой.
Видео, на котором запечатлен казус, появилось в Instagram-сторис певицы. Как видно, инцидент нисколько не смутил Гагарину, а только еще более развеселил собравшихся и добавил вечеру остроты.
Сама Полина Гагарина, выбравшись на отдых к морю, стала активно делиться фотографиями с курорта, но при виде снимков фанаты ужаснулись ее худобой и почти умоляли начать певицу нормально питаться.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у долларовой миллионерши Полины Гагариной обнаружили долги по налогам.
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