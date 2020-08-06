У Полины Гагариной обнаружили долги по налогам

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Валентин Черников
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Звезда одновременно попала в список Forbes и в перечень неплательщиков.

У Полины Гагариной обнаружили долги по налогам

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Недавно признанная одной из самых богатых российских звезд Полина Гагарина оказалась в списке должников. Как следует из перечня исполнительных производств на сайте службы судебных приставов, певица обязана уплатить около 30 тысяч рублей по налогам.

Кроме того, в Telegram-каналах появилась информация, что звезда накопила долг за жилищно-коммунальные услуги размером в 55 тысяч рублей. Теперь неплательщицей займутся приставы. Сама Гагарина пока не комментировала обнародованную в сети информацию.

fssp.gov.ru

Примечательно, что тремя днями ранее Forbes представил список представителей отечественного шоу-бизнеса с максимальными заработками. Гагарина заняла в нем шестую строчку с годовым доходом 6,4 миллиона долларов. В пятерку лидеров вошли: Сергей Шнуров, Егор Крид, Дима Билан, Баста и Филипп Киркоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что расставшаяся с мужем Гагарина высказалась о брачном контракте.

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