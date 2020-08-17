Почему запретили молодежное движение АУЕ*?

Движение АУЕ* имеет две расшифровки. Кто-то называет экстремистскую субкультуру «Арестантским уголовным единством»*, кто-то считает, что правильно читать аббревиатуру как «Арестантский уклад един»*. Необычное течение романтизирует тюремный быт и криминал. Неформальное объединение опасно для общества и, в первую очередь, вредит подрастающему поколению.

Любители тюремной романтики массово стали появляться в 2010 году после беспорядков в Белоречевской воспитательной колонии, сообщают СМИ. К началу 2020 года в России насчитали около десяти миллионов последователей АУЕ движения, из которого более полутора миллионов — это дети и подростки. Психологи сравнили деструктивное движение с заразным вирусом.

Сегодня в интернете субкультуре посвящены сотни тематических сообществ. Основная их цель — это романтизация криминального мира. Адепты АУЕ возводят в культ преступников, призывают к насилию, пропагандируют нездоровый образ жизни. Подросткам навязывают деструктивное мышление, способное кардинально и не в лучшую сторону изменить их судьбу.

Адепты АУЕ пытаются организовать тюремный уклад в школах, травят и терроризируют сверстников, а зачастую тех, кто младше. В 2016 году секретарь заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова назвала стремительно развивающуюся ситуацию «проблемой национальной безопасности».

Нередко в АУЕ сообщество втягиваются дети из благополучных семей, чем вводят родителей в ужас. В регионах России стали известны случаи, когда дети младше 12 лет стали собираться в неформальные группы на квартирах, где употребляли наркотики и алкоголь, а также вступали в беспорядочные половые связи. Их перестала интересовать учеба, родители без криминального прошлого потеряли перед ними всякий авторитет. А ведь еще годом ранее эти дети были прилежными учениками с широким кругозором и тягой к знаниям. Старшие подростки приучают других детей воровать и приносить деньги в «общак», подбивают на более серьезные преступления.

В некоторых регионах количество участников АУЕ движения начало исчисляться в тысячах. И если сейчас не начать бороться с деструктивным культом, может стать поздно, считают общественники.

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству», — заявили в Верховном суде.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, 17 августа по постановлению суда деятельность движения АУЕ запрещена в России и признана экстремистской. Установлено, что участниками идеологического сообщества организовывались массовые беспорядки, совершались экстремистские правонарушения.

* — экстремистская организация, запрещенная в РФ.