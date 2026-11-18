Мошенники выманили у пенсионерки почти два миллиона рублей

Жительница Благовещенска лишилась 1,9 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам, которые пообещали ей государственные льготы и выплаты в связи с гибелью сына. Злоумышленники не просто убедили женщину снять крупную сумму со счета, но и придумали предлог, заставивший ее добровольно передать наличные незнакомцу. Деньги, по их словам, требовались для экспертизы отпечатков пальцев. Об этом сообщает 5-tv.ru

Первые звонки поступили пенсионерке 4 ноября. С ней связался мужчина, представившийся сотрудником военного комиссариата. Он располагал личными данными женщины и сообщил, что ей полагаются дополнительные меры поддержки, в том числе земельный участок, награда и денежная выплата. Поверив собеседнику, жительница Благовещенска продиктовала ему номер СНИЛС.

Вскоре последовал новый звонок. На этот раз неизвестный представился сотрудником портала Госуслуг и заявил, что предыдущий разговор велся с аферистами, а персональные данные пенсионерки оказались в открытом доступе. Женщину убедили, что ее сбережения теперь находятся под угрозой.

На протяжении нескольких последующих дней с пострадавшей общались мнимые представители различных ведомств. В схему включилась и женщина, которая назвалась куратором: она поддерживала связь с пенсионеркой и объясняла, как вести себя во время посещения банка.

В конечном итоге они сообщили, что в финансовой организации якобы работает преступник, способный завладеть ее деньгами. Чтобы помочь разоблачить злоумышленника, пенсионерке предложили обналичить средства и передать их на специальную проверку. Речь шла об «экспертизе» денежных купюр и отпечатков пальцев.

Женщина выполнила указания неизвестных и сняла со счета 1,9 миллиона рублей. В назначенном месте она передала всю сумму молодому человеку, который выступил в роли курьера. Пенсионерка заметила, как вскоре после передачи наличных к получателю подъехал автомобиль.

Уже на следующий день телефонные собеседники перестали выходить на связь. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Как сообщили в УМВД России по Амурской области, по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Эта часть статьи предусматривает ответственность за мошенничество в особо крупном размере или организованной группой.

Сейчас сотрудники полиции проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности участников преступной схемы. Сама пенсионерка предполагает, что момент передачи денег мог попасть на камеры видеонаблюдения, установленные на территории жилого комплекса и возле банкоматов. Записи могут помочь отследить курьера и автомобиль, на котором он уехал.

В амурском управлении МВД в очередной раз напомнили: настоящие сотрудники государственных ведомств, банков и портала Госуслуг не требуют по телефону снимать наличные, переводить деньги или передавать их посторонним для каких-либо проверок. Подобные просьбы — один из характерных признаков мошенничества.

С началом осеннего призыва появилась новая схема обмана, в которой аферисты также представлялись сотрудниками военкоматов. Под предлогом записи на медицинскую комиссию они пытались получить от россиян коды из СМС и доступ к аккаунтам на Госуслугах.

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