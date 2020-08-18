Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса». Также в этот ряд он включил китайского лидера Си Цзиньпина, северокорейского его коллегу Ким Чен Ына и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его мнению, его противник на предстоящих выборах главы государства Джо Байден не способен оказать сопротивление таким сильным игрокам.

«Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си, Ким Чен Ын, Эрдоган — все они шахматисты мирового класса», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Висконсине.

Также он добавил, что и лучшие годы Байдена не были «такими замечательными». По его словам, с таким президентом как его оппонент США вскоре войдет в состав владений Китая.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дональд Трамп намерен лично встретиться с Владимиром Путиным.