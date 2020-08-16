Трамп намерен лично встретиться с Путиным

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Андрей Чапыгин
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Саммит планируется провести до начала президентских выборов в США.

Трамп намерен лично встретиться с Путиным

Фото: Globallookpress / Kremlin Pool

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до начала выборов в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на свои анонимные источники.

Так, по заявлению американских журналистов, сейчас команда Трампа рассматривает несколько вариантов дат и мест для проведения саммита. Один из наиболее вероятных — в сентябре в Нью-Йорке. Исходя из информации источников, лидеры стран могут подписать на встрече проект соглашения о дальнейших переговорах по продлению договора СНВ-3, пишет «Экономика сегодня».

Помимо Путина Трамп намерен провести личные переговоры и с другими мировыми лидерами. Все саммиты планируется организовать до президентских выборов, которые состоятся через 2,5 месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти брата американского президента Роберта Трампа.

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