«Расходы очень большие»: Калашникова рассказала, сколько денег тратит в месяц

Певица, актриса и модель Анна Калашникова не скупится на себя и маленького ребенка. Об этом она рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro и назвала сумму, которая нужна ей для безбедной жизни.

«У меня расходы очень большие. Артисты, как известно, тратят немалые деньги на свою внешность», — отметила бывшая девушка Прохора Шаляпина.

Анна регулярно посещает салоны красоты и спа, где делает недешевые процедуры по уходу за волосами, лицом и телом. Постоянно занимается в тренажерном зале. Частично в этом ей помогает бартер — доступ к услугам в обмен на рекламу.

По словам звезды, у нее большой штат сотрудников, включая пиарщиков и двух водителя. Правда, в условиях пандемии от второго водителя пришлось отказаться.

«Постоянные расходы на водителя, бензин. На няню уходят деньги. Опять же уборка дома и квартиры. Вещи сценические приходятся покупать. Коммуналка забирает немало средств. Надо платить налоги. У меня расходов на миллион рублей в месяц. Это по минимуму», — уточнила Калашникова.

Артистка добавила, что когда-то обходилась гораздо меньшими суммами, но тогда у нее не было ребенка, машин и элитной недвижимости.

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