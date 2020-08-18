Осторожно, яблоко! Почему популярный фрукт полезен далеко не всем?

|
Валентин Черников
103

Врач-эндокринолог рассказала, что несут в себе плоды яблони помимо полезных веществ.

Фото, видео: Globallookpress / Henning Kaiser, Henning Kaiser, Wothe, K., Ulrich Niehoff, reg, Science Museum

Избыточное потребление яблок опасно для людей с ожирением и сахарным диабетом. Об этом рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.

«Это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу», — уточнила медик. По ее словам, одно яблоко среднего размера по калорийности можно сравнить с куском хлеба толщиной в сантиметр.

С особой осторожностью нужно отнестись к яблочным косточкам. Помимо полезного йода в них содержится синильная кислота, которая причисляется к ядовитым веществам. Эта кислота подавляет активность отдельных ферментов организма и вызывает гипоксию — пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. Поэтому специалисты рекомендуют не съедать больше двух-трех косточек в день.

В остальном полезных свойств у яблок больше, чем вредных. Этот фрукт — рекордсмен по содержанию железа.

«Железо необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов, красной части нашей крови, которая переносит кислород, питает органы и ткани, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметила Гусова.

Полезна и кожура яблок. Содержащиеся в ней фитохимические вещества обладают противовоспалительным действием, а пектин способствует улучшению пищеварения. Кроме того, микроэлементы и витамины в яблоках помогают поддерживать в хорошем состоянии кожу, ногти и волосы.

Ранее 5-tv.ru писал, как фрукты могут привести к болезням печени.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:09
Стала известна дата заседания по делу о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
13:08
Меркель позвонила Путину по ситуации в Белоруссии
12:58
Совокупность каких факторов привела к гибели пострадавшего в ДТП с Ефремовым?
12:47
«На себя не похожа»: пепельную блондинку Викторию Боню обвинили в неестественности
12:31
«Он и половину не помнит»: Соседов обвинил мужа Легкоступовой в пьянстве
12:17
Осторожно, яблоко! Почему популярный фрукт полезен далеко не всем?

Сейчас читают

Стали известны дата и место прощания с Валентиной Легкоступовой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Минпросвещения озвучило окончательное решение по новым правилам с 1 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок