Осторожно, яблоко! Почему популярный фрукт полезен далеко не всем?
Врач-эндокринолог рассказала, что несут в себе плоды яблони помимо полезных веществ.
Закрыть
Смотрите также:
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Globallookpress / Henning Kaiser, Henning Kaiser, Wothe, K., Ulrich Niehoff, reg, Science Museum
Избыточное потребление яблок опасно для людей с ожирением и сахарным диабетом. Об этом рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова.
«Это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу», — уточнила медик. По ее словам, одно яблоко среднего размера по калорийности можно сравнить с куском хлеба толщиной в сантиметр.
С особой осторожностью нужно отнестись к яблочным косточкам. Помимо полезного йода в них содержится синильная кислота, которая причисляется к ядовитым веществам. Эта кислота подавляет активность отдельных ферментов организма и вызывает гипоксию — пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. Поэтому специалисты рекомендуют не съедать больше двух-трех косточек в день.
В остальном полезных свойств у яблок больше, чем вредных. Этот фрукт — рекордсмен по содержанию железа.
«Железо необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов, красной части нашей крови, которая переносит кислород, питает органы и ткани, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметила Гусова.
Полезна и кожура яблок. Содержащиеся в ней фитохимические вещества обладают противовоспалительным действием, а пектин способствует улучшению пищеварения. Кроме того, микроэлементы и витамины в яблоках помогают поддерживать в хорошем состоянии кожу, ногти и волосы.
Ранее 5-tv.ru писал, как фрукты могут привести к болезням печени.
Читайте также
46%
-0.25 86.47
0.06
Нашли ошибку?