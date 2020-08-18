Кто еще успеет подать документы в российский вуз в 2020 году
В России завершается приемная кампания в высшие учебные заведения, но есть еще категория абитуриентов, кто еще успевает подать документы.
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Фото, видео: Globallookpress / West Coast Surfer; 5-tv.ru
Сегодня в российских вузах завершается приемная кампания. Документы еще могут успеть сдать те, кто поступают без дополнительных экзаменов.
В этом году процедура из-за коронавируса значительно отличалась от предыдущих. Прием заявок от выпускников начался 20 июля, когда еще не были известны результаты ЕГЭ. Для бесконтактной подачи документов на сайте Госуслуг создали отдельный суперсервис.
Занятия в большинстве вузов стартуют 1 сентября при соблюдении санитарных требований. Для иностранных студентов, которые пока не могут приехать в Россию предусмотрели дистанционное обучение.
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