Кто еще успеет подать документы в российский вуз в 2020 году

Сегодня в российских вузах завершается приемная кампания. Документы еще могут успеть сдать те, кто поступают без дополнительных экзаменов.

В этом году процедура из-за коронавируса значительно отличалась от предыдущих. Прием заявок от выпускников начался 20 июля, когда еще не были известны результаты ЕГЭ. Для бесконтактной подачи документов на сайте Госуслуг создали отдельный суперсервис.

Занятия в большинстве вузов стартуют 1 сентября при соблюдении санитарных требований. Для иностранных студентов, которые пока не могут приехать в Россию предусмотрели дистанционное обучение.