Блогер Тарасов прокомментировал обвинения в оставление в опасности пострадавшего сотрудника ДПС

Известный блогер-боец ММА Артем Тарасов прокомментировал видео, на котором его машина проезжает мимо раненого сотрудника ДПС на набережной Обводного канала в Петербурге.

Инцидент произошел 15 августа. Полицейский остановил водителя BMW и пока его оформлял, пассажир автомобилиста пересел за руль иномарки и попытался скрыться. Второй сотрудник ДПС попробовал остановить мужчину, однако водитель поднял стекло и рука правоохранителя оказалась зажата. В итоге машина злоумышленника протащила сотрудника ДПС около 700 метров. Водитель иномарки был задержан, суд отправил его под арест на два месяца.

Вместе с тем на камеру попал момент, как машина Тарасова проезжает мимо раненого гаишника. Внимательно изучив видео, в МВД обратились в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности водителя авто. В ведомстве обратили внимание, что данный случай трактуется как оставление в опасности, за который может грозить штраф и даже год исправительных работ.

В свою очередь Тарасов в комментарии 5-tv.ru подтвердил, что машина, проехавшая мимо полицейского, действительно принадлежит ему, однако за рулем находился не он, а его товарищ. Сам же блогер в этот момент был в Москве вместе с братом-близнецом, у которого состоялся бой по боксу. Кроме того, он заявил, что его друг остановился, увидев инспектора ГИБДД.

«Со слов моего друга было так — они ехали, остановились, увидели гаишника. На видео видно, что автомобиль начинает останавливаться. И сразу подлетел экипаж к этому гаишнику. Спросил у него, все ли хорошо. Тот быстро вскочил, встал, сказал, что „все окей“. Мой товарищ это увидел, а дальше машина полетела в погоню за BMW», — рассказал Тарасов.

Он также добавил, что со слов друга, «все происходило сумбурно», полицейский был на капоте, а машина экипажа сначала даже поехала не в ту сторону. Однако, как рассказал Тарасов, его товарищ указал сотрудникам ДПС, куда надо ехать, чтобы поймать лихача.

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