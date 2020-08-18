Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Меркель и Макроном

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Светлана Шевченко
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В ходе телефонного разговора главы государств обсудили сложившуюся в республике ситуацию.

Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Меркель и Макроном

Фото: Globallookpress / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил о своих контактах с коллегами из Германии и Франции.

«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — сообщает агентство «БелТА».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инициатива телефонного разговора с президентом России исходила от Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. В ходе беседы Путин подчеркнул «недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство».

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