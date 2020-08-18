Стас Михайлов отметил день рождения дочери на роскошной яхте

День рождения средней по старшинству дочери Иванны Стас Михайлов отметил с шиком. Для празднования 11-летия девочки звезда шансона арендовал просторную яхту.

Как уточняет портал Teleprogramma.pro, певец находится за границей, по слухам — в Италии. На отдых Михайлов улетел с женой Инной Михайловой, двумя дочерьми и падчерицей Евой. Сам любимец российских женщин не афиширует свое местоположение. Артист позволил себе лишь выложить в Instagram несколько селфи с красивой бухтой на заднем плане.

Instagram @inamikhaylova

Видео с семейного торжества опубликовала у себя в микроблоге супруга знаменитости. На роликах видно, что праздник удался: члены семьи поют, танцуют, шутят, угощаются сладостями и, конечно, чествуют именинницу. Иванка, как называют ее домочадцы, осталась довольна. Девочка поблагодарила родных и поклонников звездной семьи за поздравления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Михайлов попал в ТОП-7 российских звезд-мужчин, которые делали пластику.