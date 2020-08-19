«Самый большой страх»: змея выползла из унитаза жителя Техаса — видео
В сети поддержали техасца: многие до жути боятся встретить рептилию в своем туалете.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
Житель Техаса обнаружил в своем туалете змею. Мужчина снял незванного гостя на видео и опубликовал на своей странице в Twitter — ролик моментально стал вирусным.
«В эти выходные в моем доме был маленький гость», — подписал запись автор ролика.
На видео мужчина пытается дотронуться до змеи клюшкой для гольфа. Пресмыкающееся толком не реагирует на угрозы: большая часть его тела находится в трубах, и только голова продолжает изучать окружение.
Неизвестно откуда рептилия взялась в туалете мужчины, и смог ли он самостоятельно прогнать гостя. К сожалению, ролик обрывается, а главный герой так и не дал ответов.
Видео тут же стало вирусным. В одном только Twitter его посмотрели около 200 тысяч раз, а всего у него более 2,2 миллиона просмотров. В комментариях пользователи пишут, что один из их страхов стал явью, так что походы в туалете теперь сопряжены с опасностью.
«Я живу в Хьюстоне, и все всегда следят за тем, чтобы крышка унитаза была опущена, когда он не используется. Если есть обрыв в канализационной системе, в вашей собственной линии или линиях городов, они пролезут туда. Людям всегда интересно, как змеи попадают в их дома, вот как»
«Я никогда не приду к тебе в гости»
«Это буквально мой самый большой страх», — пишут подписчики.
Однако некоторых такая находка не испугала: они попытались свести все к шутке.
«Я и не знала, что ты знаком с моим бывшим», — пишет девушка под ником ea_bowling.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече огромного удава с тигром, которая произошла в Индии.
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