Россиян предупредили о росте цен на автомобили

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Андрей Чапыгин
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Автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что сейчас идеальное время для покупки машины.

Россиян предупредили о росте цен на автомобили

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Рост цен, а также снижение продаж как минимум на 20% предсказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. В эфире «Национальной службы новостей» специалист прокомментировал развитие рынка в ближайшие месяцы.

Так, автоэксперт отметил нетипичный для второй половины лета рост спроса на машины.

«У нас есть спрос: июль показал рост продаж по сравнению с прошлым годом на семь процентов, и в августе тоже будет рост, что в целом нетипично для лета. Но надо еще понимать, что дилеры не работали в апреле, мае и, некоторые, еще в июне. Ну и, в принципе, сейчас все производители выходят на докризисный уровень работ», — считает Моржаретто.

Прогнозы же делать специалист пока не рискует. Однако в некоторых вещах он уверен наверняка, например, в динамике спроса.

«Прогнозы делать сейчас достаточно сложно, но известно, что продажи уже более или менее спокойны, и, в любом случае, под конец года они упадут минимум на 20%. Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля», — анализирует собеседник «Национальной службы новостей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о требованиях к новым комплектациям автомобильных аптечек.

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